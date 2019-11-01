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«Все понимают, какой у него стресс»: менеджер Разумовский высказался о Чернышеве

По словам сотрудника команды Татьяны Навки, фигуриста лишний раз никто не трогает.

«Все понимают, какой у него стресс»: менеджер Разумовский высказался о Чернышеве
Чернышев выступил в ледовом шоу Навки/http://globallookpress.com/

Проджект-менеджер «Навка шоу» Егор Разумовский высказался в отношении фигуриста Петра Чернышева, который на днях в СК «Юбилейный» принял участие в шоу «Руслан и Людмила» вместе со своей партнершей Татьяной Навкой.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк. Фото
Петр Чернышев продолжает участвовать в шоу Навки/http://globallookpress.com/

Как известно, его супруга, актриса Анастасия Заворотнюк, сейчас борется с тяжелым заболеванием. Вообще стоял вопрос о том, сможет ли Чернышев принять участие в шоу. Время показало, что он, как ранее обещал Татьяне Навке, от участия в проекте, несмотря на непростую жизненную ситуацию, не отказался.

«Петр отрабатывает все концерты на льду. Настроение у него, скажем так, более-менее. Все понимают, какой у него стресс. Волноваться не надо никогда. Мы его лишний раз его не трогаем. Мы поддерживаем его», — заявил Егор Разумовский.

Отметим, что Анастасия Заворотнюк сейчас находится в одном из реабилитационных центров на Рублевке. Она перенесла две серьезные операции и восстанавливается. В отсутствие мужа за ней ухаживают сын и дочь, а также мама Валентина Борисовна.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиЕгор РазумовскийПетр ЧернышевТатьяна Навка
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«Все понимают, какой у него стресс»: менеджер Разумовский высказался о Чернышеве
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