«Все понимают, какой у него стресс»: менеджер Разумовский высказался о Чернышеве

Проджект-менеджер «Навка шоу» Егор Разумовский высказался в отношении фигуриста Петра Чернышева, который на днях в СК «Юбилейный» принял участие в шоу «Руслан и Людмила» вместе со своей партнершей Татьяной Навкой.

Как известно, его супруга, актриса Анастасия Заворотнюк, сейчас борется с тяжелым заболеванием. Вообще стоял вопрос о том, сможет ли Чернышев принять участие в шоу. Время показало, что он, как ранее обещал Татьяне Навке, от участия в проекте, несмотря на непростую жизненную ситуацию, не отказался.

«Петр отрабатывает все концерты на льду. Настроение у него, скажем так, более-менее. Все понимают, какой у него стресс. Волноваться не надо никогда. Мы его лишний раз его не трогаем. Мы поддерживаем его», — заявил Егор Разумовский.

Отметим, что Анастасия Заворотнюк сейчас находится в одном из реабилитационных центров на Рублевке. Она перенесла две серьезные операции и восстанавливается. В отсутствие мужа за ней ухаживают сын и дочь, а также мама Валентина Борисовна.