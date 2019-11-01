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«Сало попросили вам передать»: Пугачева получила необычный подарок в Белоруссии

Приезд Аллы Пугачевой в Минск вызвал небывалый ажиотаж.

«Сало попросили вам передать»: Пугачева получила необычный подарок в Белоруссии
Пугачеву угостили салом в Белоруссии/http://globallookpress.com/

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилось новое видео с ее приезда в столицу Белоруссии Минск.

На кадрах можно увидеть, как звезда выходит из вагона на перроне вокзала. При этом около входа в вагон уже толпится толпа журналистов и встречающих Примадонну персон, в том числе и фанатов.

«Алла Борисовна, доброе утро! Алла Борисовна, как доехали? Как ваше настроение, Алла Борисовна?» — начали спрашивать репортеры Примадонну. «Отличное», — ответила на это Алла Пугачева. «Удалось поспать в поезде?» — продолжили допрос акулы пера. «Как это ни странно, но да», — ответила супруга юмориста Максима Галкина.

Далее на кадрах можно увидеть, как Алла Пугачева садится в шикарный автомобиль. Фанаты, которые пришли ее встречать, аплодируют. Вдруг раздается возглас из толпы: «Сало попросили вам передать». После этого Примадонне передали кусок лакомства. «Я за салом приехала», — пошутила Примадонна и скрылась в автомобиле представительского класса.

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«Сало попросили вам передать»: Пугачева получила необычный подарок в Белоруссии
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