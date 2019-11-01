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28-летний внук Пугачевой объяснил, почему не остался в Штатах

После того, как Никита Пресняков окончил престижную академию за океаном, он решил вернуться на родину.

28-летний внук Пугачевой объяснил, почему не остался в Штатах
Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Телеканал «МУЗ-ТВ» выпустил эксклюзивный документальный фильм «Династия», посвященный отпрыскам именитых фамилий. В сюжетной линии нашлось место и для личной истории внука Аллы Борисовны — 28-летнего Никиты Преснякова. В одном из интервью сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего объяснил, почему он решил обосноваться в Москве, покинув Америку.

После окончания школы юноша поступил в одну из престижных академий за океаном. Обучение звездного наследника оплачивала его семья, однако сам Никита старался не выделяться от своих сокурсников. Внук Примадонны сам зарабатывал себе на карманные расходы, устроившись в бар. Юноша старался не обременять родственников дополнительными тратами.

Получив образование за границей, Пресняков был вынужден вернуться домой. И, как говорит Никита, исключительно по личным обстоятельствам, о чем сейчас не жалеет. В июле 2017 года внук Примадонны сыграл свадьбу. Избранницей Никиты стала модель Алена Краснова. Кроме того, сын Кристины Орбакайте основал собственную группу Multiverse.

«Ох, ну это очень долгая история, почему я не остался в Штатах… На самом деле, я бы остался! А уехал по личным обстоятельствам. Вначале на время, но потом у меня появилась уже и своя группа, жена… Много чего, что держит меня здесь», — отметил Пресняков.

К слову, возлюбленная музыканта призналась, что не исключает вероятность того, что когда-нибудь они все-таки переедут в Штаты. Алена влюблена в Нью-Йорк и считает этот город абсолютно своим.

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Алена КрасноваАлла Пугачевадети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
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28-летний внук Пугачевой объяснил, почему не остался в Штатах
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