Без зверства: брошенный американскими военными щенок нашел новый дом

Брошенный на произвол судьбы в Сирии маленький щенок нашел новый дом. Как стало известно, маленький пес лишился матери после того, как американские военные с воздуха уничтожили укрытие главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Собаку вместе с людьми завалило обломками, из-за чего щенок остался никому не нужен.

Некоторое время малыша подкармливали американские военные, но затем они ушли, а щенок остался один без навыков добыть себе пропитание. Спустя несколько дней об истории Боба узнал фотограф и медиаактивист Фаред Алхор. Он бросил все свои дела, чтобы доехать на мотоцикле до Идлиба, где живет щенок, и забрать его.

This puppy remains alone after his mother died during a nightly U.S-led raid to kill the leader of ISIS in #Barisha village in Idlib.#Syria #idlib pic.twitter.com/AXuzIauUL9

— FARED_ALHOR (@FARED_ALHOR) October 28, 2019