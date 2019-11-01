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Без зверства: брошенный американскими военными щенок нашел новый дом

Малыш остался без матери после того, как собака стала жертвой ликвидации главаря ИГ (организация запрещена в РФ).

Без зверства: брошенный американскими военными щенок нашел новый дом
Спасенный щенок/Фото: https://twitter.com/FARED_ALHOR?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1188755425929416705&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jpost.com%2FMiddle-East%2FPuppy-orphaned-during-ISIS-leader-raid-finds-new-home-606472

Брошенный на произвол судьбы в Сирии маленький щенок нашел новый дом. Как стало известно, маленький пес лишился матери после того, как американские военные с воздуха уничтожили укрытие главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Собаку вместе с людьми завалило обломками, из-за чего щенок остался никому не нужен.

Некоторое время малыша подкармливали американские военные, но затем они ушли, а щенок остался один без навыков добыть себе пропитание. Спустя несколько дней об истории Боба узнал фотограф и медиаактивист Фаред Алхор. Он бросил все свои дела, чтобы доехать на мотоцикле до Идлиба, где живет щенок, и забрать его.

Журналистам The Jerusalem Post Алхор рассказал, что теперь Боб будет жить у него дома и дружить с другими членами его семьи. Отвечая же на вопрос, почему он потратил личное время на щенка, медиактивист заявил, что не мог остаться равнодушным, ведь ему знакома человечность.

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ИГсобакасобачья жизньСпасениетерроризмщенок
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Без зверства: брошенный американскими военными щенок нашел новый дом
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