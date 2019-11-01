За семьей Заворотнюк числится неоплаченных штрафов ГИБДД на 9 тысяч рублей

За семьей актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас проходит реабилитацию в одной из подмосковных клиник, числится неоплаченных штрафов ГИБДД на 9 тысяч рублей. Это следует из базы данных автоинспекции. Известно, что 11 штрафов были выписаны с мая по июль нынешнего года. Причем их «обладательницей» является мать актрисы Валентина Борисовна.

Удивляться этому в общем-то не стоит. Незадолго до того, как «прекрасная няня» узнала о своей болезни, она купила матери иномарку, стоимость которой чуть выше двух миллионов рублей. Валентина Борисовна уже в возрасте, поэтому за руль практически не садится. А вот Петр Чернышев активно использует иномарку. Скорее всего, именно он и накатал все штрафы.

Примечательно, что сразу четыре нарушения скоростного режима зафиксированы в один день — 13 июля. Возможно, это не случайно. В это время Заворотнюк как раз вернулась в Москву. Иностранные специалисты сказали, что ничем не могут ей помочь.

Как рассказал друг Петра Чернышева, фигурист и не думал опускать руки после вердикта иностранных медиков. Он стал ездить по российским врачам. Причем был, скорее всего, именно за рулем этой иномарки. Впрочем, друг семьи сказал, что вообще-то Петр Чернышев — аккуратный водитель. Ездить по правилам он научился еще в Америке, где карают за нарушение очень строго, сообщает «Комсомольская правда».