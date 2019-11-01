Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, Петр Чернышев, впервые за несколько месяцев появился на публике. В СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге он участвовал в постановке Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Снимки с Чернышевым появились в Instagram. По признанию пришедших на спектакль зрителей, фигурист держался молодцом. Его выступление в паре с Татьяной Навкой вызвало шквал аплодисментов.

Интересно, что после спектакля Навка и еще несколько человек, задействованных в спектакле, вышли, чтобы пообщаться с прессой. Среди них не оказалось Петра Чернышева. К нему сейчас приковано повышенное внимание, поэтому он решил не общаться с акулами пера, которые засыпали его расспросами о состоянии супруги.

Ранее Татьяна Навка говорила, что она очень надеется, что Пётр Чернышев, несмотря на последние события, примет участие в ледовом шоу. Фигурист действительно слово сдержал и приехал в город на Неве.

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Что касается его супруги, Анастасии Заворотнюк, то о ней сейчас заботится дочь с сыном, а также мать. Как известно, звезда сериала «Моя прекрасная няня» приходит восстановление после двух операций на головном мозге в реабилитационном центре на Рублевке.