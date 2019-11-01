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Джигурда перенес микроинсульт после «фейковых» обвинений Малахова

Как сказал актер, сейчас он уже полностью восстановился и готов к боксерскому поединку.

Джигурда перенес микроинсульт после «фейковых» обвинений Малахова
Малахов "довел" Джигурду до микроинсульта/http://globallookpress.com/

Актер Никита Джигурда в Instagram признался, что перенес микроинсульт. Это случилось после серии, как он считает, фейковых новостей о себе, которые распространял телеведущий Андрей Малахов.

Как сказал актер, сейчас он уже полностью восстановил свое кровяное давление и готов выйти на ринг, где сразится с телеведущим. Напомним, что он на 11 лет старше Андрея Малахова.

«Теперь он может дать волю своей молодой силе и удали, законно доказав свою позицию. Я же, желая остановить или хотя бы уменьшить оскорбляющую нормальных людей малахОвщину, в международный праздник Хеллоуина вызываю Андрея Малахова на дуэль, и сочту его трусом и слюнтяем, если он от неё откажется!» — заявил Никита Джигурда.

Актер заверил, что Андрей Малахов только прикрывается маской добра. На самом деле от него исходит зло. За свои слова Джигурда готов ответить на ринге. Отметим, что поводом для такой реакции Джигурды послужила программа Андрея Малахова, где он рассказывал о девушках, которые оказывают эскорт-услуги. В передаче прозвучали имена некоторых известных актрис.

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Тэги:

Андрей МалаховНикита Джигурдасостояние здоровья
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Джигурда перенес микроинсульт после «фейковых» обвинений Малахова
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