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В Сети появился снимок Аллы Вербер за неделю до смерти

Фэшн-директор ЦУМа проводила время с внуками в Бодруме.

В Сети появился снимок Аллы Вербер за неделю до смерти
Вербер незадолго до смерти отдыхала в Бодруме/http://globallookpress.com/

Дочь фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, Екатерина, в Instagram опубликовала снимок, который был сделан за неделю до смерти «самой стильной женщины страны». В конце июля Алла Вербер отдыхала в турецком Бодруме. Там она была в окружении своих внуков, детей дочери Екатерины.

На опубликованной фотографии Алла Вербер буквально светится от счастья. Тогда никто и подумать не мог, что буквально через неделю, 6 августа, в Италии со звездой случится трагедия и она уйдет из жизни.

«Мне сложно выразить словами все те эмоции, что я пережила, и что испытываю до сих пор. Я обещаю публиковать посты в мамином инстаграме значительно чаще. Ведь есть столько красивых фотографий и ценных воспоминаний, которыми мне хочется с вами поделиться. Эта фотография была сделана в Бодруме 28 июля. Мои дети и их любимая бабушка», — заявила Екатерина Вербер.

Отметим, что в Бодруме Алла Вербер также посетила юбилей своего давнего друга, композитора Игоря Крутого. После него она уехала в Италию, где и произошла трагедия. У 61-летней женщины медики зафиксировали анафилактический шок. Он спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт, который и называют причиной смерти.

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Алла ВерберАлла Вербер умерлаБодрумЕкатерина ВерберИгорь Крутой
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В Сети появился снимок Аллы Вербер за неделю до смерти
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