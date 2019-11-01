НОВОСТИ

Шнуров пообещал уходить со сцены с «Ленинградом» в стиле Пугачевой

Как заметил артист, прощаться с публикой он может хоть по сто раз на дню.

Шнуров пообещал уходить со сцены с «Ленинградом» в стиле Пугачевой
Шнуров еще может вернуться на сцену с "Ленинградом"/http://globallookpress.com/

Музыкант группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который недавно распустил свой коллектив и заявил, что команды больше не существует, на открытии Международного музыкального фестиваля PARUS в Дубае высказался о своем будущем.

Сергей Шнуров. Фото
Шнуров еще может вернуться с «Ленинградом»/globallookpress.com

Как сказал Шнуров, прощальное турне группы на самом деле «так называемое». После этого акулы пера решили узнать, неужели возможен вариант, что Шнуров еще появится со своей легендарной командой на сцене.

«Каждый человек имеет право на вранье. Я могу сказать, что распустил «Ленинград» окончательно. А могу, что скоро верну все, как было. Могу прощаться хоть по сто раз на дню, как Алла Пугачева», — заявил Сергей Шнуров, слова которого приводит портал «7 дней».

Отметим, что концерты группы «Ленинград» в этом году прошли во многих крупных городах России. Везде на выступлениях команды были аншлаги. Шнуров выступал на стадионах, где в прошлом году прошли встречи чемпионата мира по футболу. Финальный концерт состоялся в Санкт-Петербурге. После этого группа «Ленинград» официально прекратила свое существование.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваГруппа "Ленинград"ДубаиОАЭСергей Шнуров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шнуров пообещал уходить со сцены с «Ленинградом» в стиле Пугачевой
Интересно?
Поделись с друзьями: