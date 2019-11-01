Шнуров пообещал уходить со сцены с «Ленинградом» в стиле Пугачевой

Как заметил артист, прощаться с публикой он может хоть по сто раз на дню.

Музыкант группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который недавно распустил свой коллектив и заявил, что команды больше не существует, на открытии Международного музыкального фестиваля PARUS в Дубае высказался о своем будущем.

Как сказал Шнуров, прощальное турне группы на самом деле «так называемое». После этого акулы пера решили узнать, неужели возможен вариант, что Шнуров еще появится со своей легендарной командой на сцене.

«Каждый человек имеет право на вранье. Я могу сказать, что распустил «Ленинград» окончательно. А могу, что скоро верну все, как было. Могу прощаться хоть по сто раз на дню, как Алла Пугачева», — заявил Сергей Шнуров, слова которого приводит портал «7 дней».

Отметим, что концерты группы «Ленинград» в этом году прошли во многих крупных городах России. Везде на выступлениях команды были аншлаги. Шнуров выступал на стадионах, где в прошлом году прошли встречи чемпионата мира по футболу. Финальный концерт состоялся в Санкт-Петербурге. После этого группа «Ленинград» официально прекратила свое существование.