Врачи научились лечить камни в почках катанием на американских горках

В передаче «Жить здорово» рассказали об этом интересном способе.

Врачи нашли инновационный метод лечения камней в почках. В передаче «Жить здорово» Елена Малышева рассказала, что раньше болезненные новообразования удалялись сначала хирургическим путем, а затем с помощью лазера. Недавно медики выяснили, что для того чтобы избавиться от сгустков солей, достаточно отправить пациента кататься на американских горках.

Соведущий Малышевой, кардиолог Герман Гандельман, привел забавную статистику: если человек, страдающий от камней в почках, едет в последнем или предпоследнем вагоне, шанс, что камни выйдут практически незаметно, равен 64%. Если же мчаться в первом вагоне, можно говорить о вероятности в 16%.

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«Это официально доказано. Вытряхивает все!» — констатировали медики.

Малышева заметила, что необычное открытие совершили американцы, занимающиеся решением проблем остеопатов в 2016 году. За это ученые получили своеобразную награду — пародию на Нобелевскую премию.