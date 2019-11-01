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Странности жизни: американка «стала» кошкой и нашла себе хозяина

Возлюбленный Кэт Лайонс разделяет хобби подруги.

Странности жизни: американка «стала» кошкой и нашла себе хозяина
Женщина-кошка и ее возлюбленный. Фото: Daily Mail.

Увлечение кошками, которое у 31-летней американки Кэт Лайонс началось еще в школе, стало сутью ее повседневной жизни в настоящее время. Дело в том, что женщина на полном серьезе решила вести кошачий образ жизни.

Если в подростковом возрасте она только носила кошачьи ушки и смотрела аниме, за что Кэт частенько унижали и оскорбляли, то теперь, когда она увидела ролевые игры в замке для девушек-кошек Cat Girl Manor, захотела выглядеть кошкой и в повседневной жизни, пишет Daily Mail.

Кстати, в этом замке Лайонс нашла себе хозяина – возлюбленного. Им стал 52-летний Робрехт Берг. Мужчине очень нравится увлечение подруги, тем более, что это хобби совпадает с его профессиональной деятельностью. Ведь Робрехт занимается организацией встреч любителей аниме.

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Странности жизни: американка «стала» кошкой и нашла себе хозяина
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