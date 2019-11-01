Нахапетов после возвращения в Россию посетил концерт Розенбаума

Кинорежиссер Родион Нахапетов, который не так давно приехал из США в Россию, чтобы навестить своих дочерей и внуков, посетил концерт музыканта Александра Розенбаума. Старшая дочь бывшего мужа актрисы Веры Глаголевой Анна разместила в Instagram снимок. На нем можно увидеть Родиона Нахапетова в окружении своих дочерей, их мужей и Александра Розенбаума, чье творчество очень нравится девушкам.

«Для нашей семьи концерт Александра Яковлевича Розенбаума уже давно является прекрасной и доброй традицией! А в этот раз к нам (к группе поклонников) присоединился ещё и папа. Спасибо вам, Саша. Спасибо за этот душевный вечер, за бурю эмоций, за ваш высочайший профессионализм, самоотдачу и душу! Мы очень вас любим! И до новых встреч», — заметила Анна Нахапетова.

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Отметим, что ранее она выкладывала в Сеть снимок, на котором Родион Нахапетов находится в окружении своих внуков. Как известно, у Анны дочь, а у ее родной сестры Марии двое сыновей.

Кстати, сестра девушек по матери модель Анастасия Шубская, которая с мужем живет в Америке, ранее также выкладывала снимок с Розенбаумом. У артиста несколько месяцев назад было турне по городам США.