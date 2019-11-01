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Отзвуки прошлого: Буланова напомнила, какой была 17 лет назад

Эпатажный снимок натолкнул поклонников на мысль, что в жизни певицы грядут изменения.

Отзвуки прошлого: Буланова напомнила, какой была 17 лет назад
Татьяна Буланова вспомнила, какой была 17 лет назад ФОТО: https://www.instagram.com/buslya/

Татьяна Буланова заставила поклонников поволноваться. Она опубликовала снимок 17-летней давности, который был сделан для обложки ее альбома «Это игра». Красное платье, яркий макияж и взгляд настоящей хищницы — все это подписчики оценили по достоинству, но куда больше их сейчас занимает другое.

В начале осени появились новости, что сердце исполнительницы несвободно и она собирается замуж. Сама Татьяна подогрела их снимком в Instagram, поделившись лайфхаком: если взять спящего человека за мизинец, то он отреагирует и ответит на все твои вопросы. «Ну, будущий муж, держись!» — написала Буланова. Этот комментарий спровоцировал слухи, что она вот-вот выйдет замуж.

Тем более совсем недавно Татьяна окончательно порвала отношения со своим бывшим супругом, футболистом питерского «Зенита» Владиславом Радимовым. Пара прожила вместе 11 лет, а в 2017 году они официально развелись, но продолжали жить в одной квартире.

Причиной разрыва стали измены мужа, в какой-то момент певица устала их прощать и попросила развода. Предыдущий брак Булановой с продюсером группы «Летний сад» Николаем Тагриным продлился 13 лет.

Подписчики активно интересуются, действительно ли в паспорте исполнительницы может появиться штамп о третьем браке, но она пока хранит молчание.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что считает себя неэкономной. У нее десятки пар туфель и косметики, которой хватит на три жизни, сообщает 5-tv.ru.

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Татьяна БулановаТатьяна Буланова и Владислав Радимов
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Отзвуки прошлого: Буланова напомнила, какой была 17 лет назад
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