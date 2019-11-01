Джигурда отказался идти на шоу Шепелева после объявившейся внебрачной дочки

Как сказал артист, у него всего пять официальных детей и больше ему не надо.

Актер Никита Джигурда в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что не так давно у него объявилась внебрачная дочь. Девушка живет в Кабардино-Балкарии. Кстати, сам актер, напомним, является залуженным артистом Кабардино-Балкарской АССР.

«У меня пять официальных детей от трех разных жен, но недавно в Кабардино-Балкарии объявилась моя «дочка». Это мне кажется делают для того, чтобы меня к Дмитрию Шепелеву затащить на его шоу. Саша Серов уже пострадал от этого. Теперь вот меня хотят подставить. Но я не собираюсь туда идти», — сказал Никита Джигурда.

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Также актер во время программы рассказал о своем старшем сыне. Владимир родился в 1984 году от актрисы Марины Есипенко. Кстати, позже она ушла от него к музыканту Олегу Митяеву.

«Старший живет в Киеве. Ему 35 лет. Он закончил автомобильный институт. У него мастерская своя. По телефону с ним постоянно общаемся», — заявил актер.