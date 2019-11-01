Фадееву пришлось объясняться с женой после слухов о романе с Серябкиной

Продюсер признался, что сплетни вокруг его личной жизни навредили и ему, и Ольге.

Продюсер Максим Фадеев в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» заявил, что сплетни, которые несколько месяцев назад распускала насчет его романа с Ольгой Серябкиной экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова, навредили их личной жизни. Музыканту пришлось разговаривать на этот счет с женой Натальей и объяснять, что все это неправда. Неприятный разговор состоялся и у Ольги Серябкиной с ее парнем.

Сам Фадеев уверен, что Елена Темникова таким образом просто захотела ему отомстить, потому что не стала его музой. Как сказал Фадеев, она, конечно, поступила нехорошо.

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Фадеев заметил, что он вообще не вправе говорить о личной жизни своих артистов. Как он сказал, они абсолютно самодостаточны. «Вся музыка группы SEREBRO отдана Ольге. То есть она поет и Molly, и SEREBRO. Это все ее, потому что это были ее мысли, это было наше совместное творчество», — отметил Фадеев.

Добавим, что Елена Темникова заявляла, что часто заставала в номерах отелей Фадеева и Серябкину вместе. От этого неловко становилось всем. В ответ Серябкина позже сказала, что у нее был роман, но вовсе не с Фадеевым, а с самой Темниковой. На это последняя только рассмеялась, поразившись бурной фантазии бывшей подруги.