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Фадееву пришлось объясняться с женой после слухов о романе с Серябкиной

Продюсер признался, что сплетни вокруг его личной жизни навредили и ему, и Ольге.

Фадееву пришлось объясняться с женой после слухов о романе с Серябкиной
Фадеев прокомментировал слухи о романе с Серябкиной/http://globallookpress.com/

Продюсер Максим Фадеев в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» заявил, что сплетни, которые несколько месяцев назад распускала насчет его романа с Ольгой Серябкиной экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова, навредили их личной жизни. Музыканту пришлось разговаривать на этот счет с женой Натальей и объяснять, что все это неправда. Неприятный разговор состоялся и у Ольги Серябкиной с ее парнем.

Ольга Серябкина. Фото
Фадеева подозревали в романе с Серябкиной/http://globallookpress.com/

Сам Фадеев уверен, что Елена Темникова таким образом просто захотела ему отомстить, потому что не стала его музой. Как сказал Фадеев, она, конечно, поступила нехорошо.

Фадеев заметил, что он вообще не вправе говорить о личной жизни своих артистов. Как он сказал, они абсолютно самодостаточны. «Вся музыка группы SEREBRO отдана Ольге. То есть она поет и Molly, и SEREBRO. Это все ее, потому что это были ее мысли, это было наше совместное творчество», — отметил Фадеев.

Добавим, что Елена Темникова заявляла, что часто заставала в номерах отелей Фадеева и Серябкину вместе. От этого неловко становилось всем. В ответ Серябкина позже сказала, что у нее был роман, но вовсе не с Фадеевым, а с самой Темниковой. На это последняя только рассмеялась, поразившись бурной фантазии бывшей подруги.

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Тэги:

Елена ТемниковаМаксим ФадеевОльга Серябкина
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Фадееву пришлось объясняться с женой после слухов о романе с Серябкиной
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