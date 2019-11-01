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Дочь Аллы Вербер впервые заговорила о смерти матери

Девушка решила начать новую главу своей жизни в Instagram.

Дочь Аллы Вербер впервые заговорила о смерти матери
Катя Вербер. Фото: @ katiaverber

После того, как из жизни неожиданно для всех ушла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер, прошло уже почти три месяца. Горе оказалось настолько большим и глубоким, что дочь Аллы Катя не находила в себе силы сказать что-то о своем годе или вспоминать о маме в прошедшем времени.

Но накануне на странице Екатерины Вербер в социальной сети Instagram появилась новая публикация. На фотографии, которой поделилась девушка, запечатлены три поколения знаменитой семьи: сама Алла Вербер, ее мама и дочь Катя.

Екатерина обратилась к подписчикам также, как это всегда делала ее мама: «Добрый день, дорогие подписчики!». Она высказала слова благодарности всем подписчикам, кто не остался равнодушным в ее горе, и призналась, что для нее все это очень ценно. Все эти месяцы она не могла что-то писать и выносить на публику свои мысли и чувства. Однако, в настоящее время пора начинать новую главу своей жизни в социальной сети. Екатерина пообещала фанатам, что отныне будет рассказывать о самом интересном также, как это раньше делала Алла Вербер.

Напомним, 61-летняя Алла Вебер почувствовала себя плохо после того, как на отдыхе в Италии съела на ужин блюда с морепродуктами. Уже в клинике, куда ее экстренно госпитализировали, выяснилось, что у fashion-директор ЦУМа анафилактический шок. После этого у Вербер отказали органы и случился обширный инфаркт. Именно его медики и назвали причиной смерти эксперта.

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Дочь Аллы Вербер впервые заговорила о смерти матери
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