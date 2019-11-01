Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок Андрея Малахова

Актер Никита Джигурда в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что вызывает на боксерский поединок Андрея Малахова. Поводом послужила нашумевшая передача телеведущего об эскорте, где, в частности, упоминались имена актрис Натальи Рудовой и Настасьи Самбурской.

«Я вызываю Андрея Малахова на боксерский поединок. Хочу защитить честь Рудовой, Самбурской. Кроме того, я помню, как он подставил нас с Мариной Анисиной, из-за чего она стала бесплодной», — сказал актер.

Как сказал Джигурда, несмотря на то, что ему 58 лет, а Малахову 47, он готов доказать свою правду на ринге. Он хочет, чтобы Малахов ответил за свои слова. Актер припомнил телеведущему, что тот однажды обещал его избить, но якобы боялся это сделать, потому что его могли посадить за избиение.

«Он же молодой, качается. Если он мужчина, а не духовный извращенец, то он придет на бой со мной», — заметил Никита Джигурда.