После смерти Алексея Булдакова пропал его любимый Lexus

Алексея Булдакова не стало 3 апреля 2019 года. Артист скончался скоропостижно на гастролях в Монголии. Неожиданное горе, свалившееся на супругу артиста, Людмила Булдакова переживала долго, до других вещей в жизни и дела не было.

Потому только совсем недавно вдова Алексея Булдакова обнаружила, что бесследно исчез любимый, почти новый внедорожник Lexus NX200T, который актер приобрел в последние годы жизни. По словам Людмилы, семье пришлось подкопить деньги, чтобы приобрести машину. Ею артист дорожил и берег.

«Поэтому, даже если она просто будет стоять без дела — я ее продавать не стану. Для меня это память о нем. Где она сейчас стоит, я не знаю, Леша не успел ничего рассказать», — рассказала журналистам кр.ru вдова актера.

Когда пропажа внедорожника обнаружилась, выяснилось, что и документов на машину нет. Недоумение по поводу произошедшего растет, мол, в дом никто посторонний не вламывался. Так что Людмиле Булдаковой пришлось обратиться в правоохранительные органы, чтобы отыскать автомобиль, который, в первую очередь, дорог ей, как память о муже.

Напомним, после смерти звезды «Особенностей национальной охоты», Людмила рассказала в одном из ток-шоу, что все свое состояние Алексей Булдаков завещал ей. Но она решила, что часть имущества должна будет достать внебрачному сыну артиста.