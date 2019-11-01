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Собчак рассказала, почему не отмечает Хэллоуин

По словам телеведущей, она живет в этом заграничном празднике.

Собчак рассказала, почему не отмечает Хэллоуин
Ксения Собчак. Фото: globallookpress.com

После того, как режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сыграли почти скандальную свадьбу с ездой на катафалке, новым заявлениям и действиям звезды, наверное, и удивляться не приходится. На своей странице в социальной сети Instagram светская львица посвятила свой новый пост Хэллоуину.

«Я Хэллоуин не праздную, я в нем живу!», — написала Собчак под снимком, на котором она запечатлена с крайне испуганным лицом и широко открытыми от ужаса глазами.
Кроме того, телеведущая призналась, мол, ей кажется, что после интервью с Симонян Хэллоуин будет периодически тебя преследовать.

Напомним, недавно телеведущая поддержала министра культуры Владимира Мединского в критике «Джокера». По ее мнению, фильм — это «адова пошлятина». Собчак искренне не поняла, как подобные картины могут нравиться людям. Для нее — это напыщенный графоманский ужас.

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Собчак рассказала, почему не отмечает Хэллоуин
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