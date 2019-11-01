Задумайся, антипрививочник: врачи узнали о новых последствиях кори

От людей, отказывающимся делать прививки своим детям, часто можно услышать аргумент, что вакцины — больший стресс для организма, чем «легкие» детские инфекции. К таким заболеваниям обычно относят корь, краснуху, свинку, ветрянку.

Тем не менее врачи готовы поспорить с этим утверждением. По их мнению, тот же вирус кори вовсе не так безобиден и грозит серьезными последствиями.

Профессор Стивен Элледж, генетик из Гарвардской медицинской школы рассказал, что он с коллегами выяснил, что вирус кори стирает память иммунной системы о предыдущих болезнях, возвращая ее в более детское состояние, а также оставляет организм менее подготовленным для борьбы с новыми инфекциями.

«Мы нашли действительно убедительные доказательства того, что вирус кори на самом деле разрушает иммунную систему. Угроза кори представляет для людей гораздо больше, чем мы предполагали ранее.Во всем мире корь поражает более 7 миллионов человек в год и вызывает более 100 000 смертей. Снижение уровня вакцинации привело к почти 300% росту заболеваемости корью с 2018 года», — приводит слова эксперта The Guardian.

Издание отмечает, что в Англии вакцинация снизилась с 91,2% в 2017-18 годах до 90,3% в 2018-19 годах. В России же за 2018 год уровень заболеваемости корью увеличился в три с половиной раза.