Праздник к нам приходит: Coca-Cola признана крупнейшим загрязнителем в мире

Реклама продукции компании Coca-Cola знакома каждому, ведь она окружает нас повсеместно. Чуть запотевшая бутылка с прохладной сладкой газировкой внутри кажется уместной в любой ситуации. Но Coca-Cola это не только самые популярные безалкогольные напитки, но крупнейший загрязнитель окружающей среды во всем мире.

Движение Break Free From Plastics (Свобода от пластика) провела проверку, в которой приняли участие более 72 000 волонтеров. Добровольцы прочесывали пляжи, водоемы, центральные и тихие улицы, парки по всему миру в поисках бутылок с фирменными этикетками или гравировкой.

После такого маштабного мирового субботника волонтры сверили показания и выяснилось, что за один день было собрано 475 000 единиц отходов, 11 732 из которых были продукцией компании Coca-Cola. Следом шли такие компании, как Nestle, PepsiCo, Mondelez International.

Компания отмечает, что компания производит больше всего отходов в Африке и Европе и занимает второе место в Азии и Южной Америке.

«Этот отчет предоставляет больше доказательств того, что корпорациям срочно нужно делать больше для преодоления созданного ими кризиса пластического загрязнения», — приводит Daily Mail слова координатора движения Фона Эрнандеса.