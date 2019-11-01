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Источник рассказал, какой продукт Елизавета II исключила из рациона ради стройности

Ее величество даже в 93 года находится в прекрасной форме.

Источник рассказал, какой продукт Елизавета II исключила из рациона ради стройности
Фото: Globallookpress.com

Королева Елизавета II, несмотря на почтенный возраст, всегда выглядит отлично. И если безупречно подобранные костюмы, сумочки и шляпки можно отнести к заслугам придворного стилиста, то фигура ее величества — несомненно результат ее стараний.

В свои 93 года монархиня продолжает оставаться легкой и стройной, что вызывает множество вопросов. Вряд ли королева активно занимается спортом, сжигая лишние калории, значит дело в диете?

Источник Daily Mail Гай Сингх-Уотсон раскрыл секрет стройности ее величества. Он рассказал, что однажды присутствовал на обеде с самой королевой. Во время еды логично говорить о еде и Елизавета призналась своему собеседнику, что уже много лет избегает один единственный продукт, от которого стремительно набирает вес.

«Обед был очень приятный. Не помню, как мы до этого дошли, но слово за слово и вот мы уже говорим о диабете, а затем о диетах. Тогда королева сказала, что так давно не ест картофель и страшно по нему скучает», — приводит издание слова источника.

Уотсон также добавил, что его поразила глубина знаний ее величества о сельском хозяйстве и выращивании овощей.

«Она просто поражает меня; ее широкий интерес и знания необычайны», — заключил он.

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Тэги:

Британская королевская семьядиетаКоролева Елизавета IIпохудениестройность
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Источник рассказал, какой продукт Елизавета II исключила из рациона ради стройности
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