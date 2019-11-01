6-летняя дочь Кардашян занялась уходом за кожей после запрета на макияж

Старшей дочери Ким Кардашян и Канье Уэста Норт всего шесть лет, но она уже давно на ты с декоративной косметикой и обожает каблуки. Казалось бы, от дочери главной светской львицы Америки никто не ждал другого сценария. Но ситуацию взял под контроль отец и ясно дал понять, что одной Ким с ее бесконечными макияжами в Instagram ему более, чем достаточно.

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Тогда Норт подумала, что шесть лет — серьезный возраст, самое время позаботиться о молодости и красоте кожи и перешла на активный уход. Ее мать рассказывает, что девочка постоянно одалживает ее маски для лица и без них теперь не обходится ни одна ее мини-вечеринка с подружками.

«Они думают, что они ужасно взрослые с этими масками им очень это нравится», — рассказала Ким журналу Allure.

Она признается, что разрешала дочери краситься и ей нравилось учить ее, но Канье жестко пресек это и она не может на него повлиять.

«Она любит косметику, но отец категорически запретил ей это. Он просто в один день изменил все правила», — пожаловалась светская львица.

Сама Ким рассказала, что в возрасте Норт обожала все блестящее и была готова оклеить себя стразами и блестками буквально с головы до ног. Именно поэтому ей так понятна страсть дочери к украшению себя.

«Я не расставалась со стразами, клеила их на глаза, на брови. Иногда мне хотелось пойти в магазин, купить тонну блестящих штук и наклеить их на себя все», — вспомнила Кардашян.