6-летняя дочь Кардашян занялась уходом за кожей после запрета на макияж

Старшей дочери Ким Кардашян и Канье Уэста Норт всего шесть лет, но она уже давно на ты с декоративной косметикой и обожает каблуки. Казалось бы, от дочери главной светской львицы Америки никто не ждал другого сценария. Но ситуацию взял под контроль отец и ясно дал понять, что одной Ким с ее бесконечными макияжами в Instagram ему более, чем достаточно.
Тогда Норт подумала, что шесть лет — серьезный возраст, самое время позаботиться о молодости и красоте кожи и перешла на активный уход. Ее мать рассказывает, что девочка постоянно одалживает ее маски для лица и без них теперь не обходится ни одна ее мини-вечеринка с подружками.
«Они думают, что они ужасно взрослые с этими масками им очень это нравится», — рассказала Ким журналу Allure.
Она признается, что разрешала дочери краситься и ей нравилось учить ее, но Канье жестко пресек это и она не может на него повлиять.
«Она любит косметику, но отец категорически запретил ей это. Он просто в один день изменил все правила», — пожаловалась светская львица.
Сама Ким рассказала, что в возрасте Норт обожала все блестящее и была готова оклеить себя стразами и блестками буквально с головы до ног. Именно поэтому ей так понятна страсть дочери к украшению себя.
«Я не расставалась со стразами, клеила их на глаза, на брови. Иногда мне хотелось пойти в магазин, купить тонну блестящих штук и наклеить их на себя все», — вспомнила Кардашян.