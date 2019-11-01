НОВОСТИ

Роберт Паттинсон из-за кумира залил пианино кровью

Актер вспомнил необычный эпизод из своего прошлого.

Роберт Паттинсон из-за кумира залил пианино кровью
Фото: Globallookpress.com

Роберт Паттинсон — известный узнаваемый актер, который готовится к роли самого Бэтмена. Сложно поверить, что когда-то ему отказывали в ролях и ам он сомневался, что добьется успеха.

Актер рассказал, что в юности устроился работать в театр, усердно репетировал, но за несколько дней до премьеры его просто уволили. Тогда он вышел из здания театр в очень подавленном состоянии и наугад двинулся в сторону берега реки. Там он увидел афишу, на которой говорилось, что ожидается концерт его любимого артиста — Little Richard.

«Я пошел на концерт и там постоянно плакал. Это был самый незабываемый вечер в моей жизни. Выплакав все слезы я понял, что моя жизнь не закончилась с увольнением», — сказал Паттинсон на подкасте iHeartRadio.

Звезда фильма «Сумерки» признался, что любил музыку Little Richard с самого детства и однажды даже исполнял песню Lucille.

«Я так старался, играя на пианино, что у меня пошла кровь из пальцев. Следующий конкурсант был в ужасе, садясь за клавиатуру, залитую кровью», — вспоминает он.

Сейчас Паттинсон готовится к роли Бэтмена и с удовольствием погружается в мир комиксов. Он отметил, что даже не подозревал, как много их существует и намерен прочитать их все, чтобы идеально вжиться в роль.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Роберт Паттинсон
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Роберт Паттинсон из-за кумира залил пианино кровью
Интересно?
Поделись с друзьями: