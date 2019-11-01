Роберт Паттинсон из-за кумира залил пианино кровью

Роберт Паттинсон — известный узнаваемый актер, который готовится к роли самого Бэтмена. Сложно поверить, что когда-то ему отказывали в ролях и ам он сомневался, что добьется успеха.

Актер рассказал, что в юности устроился работать в театр, усердно репетировал, но за несколько дней до премьеры его просто уволили. Тогда он вышел из здания театр в очень подавленном состоянии и наугад двинулся в сторону берега реки. Там он увидел афишу, на которой говорилось, что ожидается концерт его любимого артиста — Little Richard.

«Я пошел на концерт и там постоянно плакал. Это был самый незабываемый вечер в моей жизни. Выплакав все слезы я понял, что моя жизнь не закончилась с увольнением», — сказал Паттинсон на подкасте iHeartRadio.

Звезда фильма «Сумерки» признался, что любил музыку Little Richard с самого детства и однажды даже исполнял песню Lucille.

«Я так старался, играя на пианино, что у меня пошла кровь из пальцев. Следующий конкурсант был в ужасе, садясь за клавиатуру, залитую кровью», — вспоминает он.

Сейчас Паттинсон готовится к роли Бэтмена и с удовольствием погружается в мир комиксов. Он отметил, что даже не подозревал, как много их существует и намерен прочитать их все, чтобы идеально вжиться в роль.