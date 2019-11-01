Дочь призналась, что под наркотиками Деми Мур превращается в монстра

56-летняя Деми Мур не так давно решила рассказать всю правду о своей жизни, включая самые неприглядные факты. Она выпустила автобиографическую книгу «Изнанка», в которой подробно описала свои отношения с мужчинами, борьбу за роли, пластику и многое другое.

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Но как оказалось, высказаться хочется не только звезде кино. Ее дочери не забыли, во что знаменитая мать превратила их жизнь, когда страдала от наркозависимости. Выступая на шоу «Red Table Talk» Румер и Талула Уиллис, стараясь не смотреть на Мур признались, что в то время их жизнь превратилась в настоящий ад.

«Это было так, как будто солнце погасло и явился монстр», — рассказала Таллула.

Девушка объяснила, что они с сестрой быстро научились вычислять моменты, когда мама «под веществами» по ее поведению. Деми становилась резкой, грубой и агрессивной, а ее глаза всегда были полуприкрыты, как-будто она дремлет.

«Это была не мама, которая вырастила нас, это был совершенно чужой человек», — резюмировала младшая Уиллис. Ее знаменитая мать сидела в этот момент рядом с ней и слушала, не перебивая и не пытаясь оправдаться.

Стоит отметить, что Деми Мур сама признавалась, что расставание с Катчером настолько подкосило ее, что она начала употреблять наркотики и не могла найти себе силы оставить зависимость в прошлом. Тогда она лишилась многих выгодных предложения по работе, поссорилась с друзьями и едва не потеряла свою семью.