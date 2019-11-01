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Дочь призналась, что под наркотиками Деми Мур превращается в монстра

Наследница актрисы откровенно рассказала о своих отношениях со знаменитой матерью.

Дочь призналась, что под наркотиками Деми Мур превращается в монстра
Фото: Globallookpress.com

56-летняя Деми Мур не так давно решила рассказать всю правду о своей жизни, включая самые неприглядные факты. Она выпустила автобиографическую книгу «Изнанка», в которой подробно описала свои отношения с мужчинами, борьбу за роли, пластику и многое другое.

Но как оказалось, высказаться хочется не только звезде кино. Ее дочери не забыли, во что знаменитая мать превратила их жизнь, когда страдала от наркозависимости. Выступая на шоу «Red Table Talk» Румер и Талула Уиллис, стараясь не смотреть на Мур признались, что в то время их жизнь превратилась в настоящий ад.

«Это было так, как будто солнце погасло и явился монстр», — рассказала Таллула.

Девушка объяснила, что они с сестрой быстро научились вычислять моменты, когда мама «под веществами» по ее поведению. Деми становилась резкой, грубой и агрессивной, а ее глаза всегда были полуприкрыты, как-будто она дремлет.

«Это была не мама, которая вырастила нас, это был совершенно чужой человек», — резюмировала младшая Уиллис. Ее знаменитая мать сидела в этот момент рядом с ней и слушала, не перебивая и не пытаясь оправдаться.

Деми Мур с дочерьми. Фото
Фото: скиншот Red Table Talk

Стоит отметить, что Деми Мур сама признавалась, что расставание с Катчером настолько подкосило ее, что она начала употреблять наркотики и не могла найти себе силы оставить зависимость в прошлом. Тогда она лишилась многих выгодных предложения по работе, поссорилась с друзьями и едва не потеряла свою семью.

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Деми Мурдети звезднаркозависимостьТалула Уильямс
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Дочь призналась, что под наркотиками Деми Мур превращается в монстра
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