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Дональд Трамп посоветовал Меган Маркл стать жестче

Американский президент волнуется за свою соотечественницу.

Дональд Трамп посоветовал Меган Маркл стать жестче
Фото: Globallookpress.com

После недавнего откровенного интервью Меган Маркл все вокруг только и делают, что обсуждают ее на все лады. Президент США Дональд Трамп, как выяснилось, переживает за бывшую актрису и решил дать ей совет.

Он посмотрел видео с интервью герцогини и отметил, что она неправильно себя ведет. Журналисты, уверен Трамп, могут испортить жизнь кому угодно, уж он-то знает. Но нужно уметь защищаться от них, иначе известность может привести к нервному срыву.

«Она воспринимает все слишком лично и ей пора научиться немного отстраняться от этого. Я могу ее понять, но ей нужно собраться и стать более жесткой», — приводит слова президента Daily Mail.

Он также вспомнил свой летний визит в Великобританию и заявил, что прекрасно провел тогда время в Букингемском дворце в компании ее величества.

«Мы сидели рядом, улыбались друг другу и отлично проводили время. Это был восхитительный вечер и она необыкновенная женщина», — сказал Трамп.

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Дональд Трамп посоветовал Меган Маркл стать жестче
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