У вас двойня: женщина на УЗИ узнала, что у нее две матки

Многие беременные женщины оказываются не готовы к новостям о том, что скоро станут родителями двойни. Но Кэти Уеззел испытала на приеме у врача настоящий шок, ведь он сообщил, что у нее внутри не только два ребенка, но и два набора репродуктивных органов.

Женщина признается, что в юности очень страдала от боли во время менструаций, но многочисленные осмотры гинекологов ничего не прояснили. Со временем ей назначили гормональную контрацепцию и менструации прекратились.

Когда Кэти вышла замуж она перестала принимать лекарство и вскоре забеременела. Она немного волновалась, отправляясь на УЗИ, но даже представить не могла, что услышит. Растерянный врач повернул к ней монитор и показал две полноценных матки, в каждой из которых развивалось по отдельному плоду.

По словам специалиста, таких случаев — один на миллион и раньше он только читал об этом. Будущая молодая мать быстро оправилась от потрясения, решив, что в запасном органе нет ничего плохого.

К сожалению, вскоре их ждали печальные новости — один из зародышей перестал развиваться и умер в утробе. Второй ребенок при этом демонстрировал отличные показатели и Кэти удалось выносить его. В июле она родила дочь Сиенну. Сейчас женщина признается, что вряд ли еще раз решится завести ребенка, передает Daily Mail.