Мать Аллы Вербер не может справиться с депрессией после трагической смерти дочери

Дочь также глубоко переживает трагедию, но нашла в себе силы заговорить в соцсетях.

Дочка Аллы Вербер впервые после смерти фэшн-директора ЦУМа заговорила о матери. Она прервала почти полуторамесячное молчание и поделилась, как удается справиться с бедой.

В первую очередь Катя Вербер поблагодарила всех за поддержку и теплые слова в свой адрес. Она планирует начать «новую главу в Инстаграме».

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Пережить уход матери ей было очень нелегко и не ей одной. Татьяна Абрамовна — бабушка Кати и мама Аллы Вербер — не могла оправиться от депрессии почти полтора месяца. Она отказывалась переезжать в Киев или Москву, чтобы быть ближе к родственникам.

«Я не раздумывая ни минуты прилетела с детьми в Торонто. У меня нет права сдаваться, только вместе мы сможем преодолеть это горе», — пишет Екатерина Вербер .

О трагедии, которая постигла эту семью, знают во многих странах, так как имя Аллы Вербер было известно фэшн-индустрии всего мира.

«Неделю назад я была в Милане, и остановилась в отеле, где всегда жила моя мама. Все сотрудники Four Seasons, начиная от швейцара, официантов и до менеджера отеля ко мне подходили и выражали свои соболезнования», — рассказывает девушка.

А в некоторых ресторанах ей не давали рассчитаться по счету и угощали девушку ужином в память о покойной матери.

Только всеобщая поддержка помогла пережить горе и начать двигаться дальше, уверена Екатерина.

Подписчики согласились с ней и сказали много теплых слов в адрес Аллы Вербер.