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Дочь Успенской вновь перенесла серьезную операцию

Простая поездка на велосипеде обернулась трагедией.

Дочь Успенской вновь перенесла серьезную операцию
Любовь Успенская. Фото: Гусева Евгения/Архив "КП"

Еще в прошлом году в семье Любови Успенской произошла трагедия — ее дочь, катаясь на велосипеде, упала и в процессе сломала себе челюсть сразу в двух местах. К сожалению, легкой травмой это не назовешь, потому что для восстановления девушке пришлось перенести сразу несколько операций, одна из которых прошла совсем недавно.

Как сообщает издание Starhit, после хирургического вмешательства 31-летняя Татьяна Плаксина впала в серьезную депрессию, а врачи не могут дать даже примерный прогноз ее выздоровления.

Как рассказала Любовь, для проведения операции специально прибыл врач аж из Лондона, который уверенно сообщил, что на восстановление после операции потребуется не менее 40 дней. В данный момент Татьяна проживает в особняке мамы, но даже этот факт не способен устранить ее депрессивное состояние.

В октябре этого года Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что в ее жизни появился молодой человек. Мужчину зовут Андрей. Он красивый статный брюнет.

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Дочь Успенской вновь перенесла серьезную операцию
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