НОВОСТИ

«С Хеллоуином всех!»: Павел Воля окончательно потерял голову

Шоумен записал поздравление с праздником в ужасающем образе.

«С Хеллоуином всех!»: Павел Воля окончательно потерял голову
Павел Воля. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

Необычное поздравление с праздником Хеллоуина записал для своих подписчиков в Instagram шоумен Павел Воля. Мужчина предстал перед зрителями в пугающей маске черепа с трясущимися глазами. Чтобы подчеркнуть важность ситуации, Павел невозмутимо и размеренно произнес поздравление, из-за чего ситуация выглядит еще забавнее:

«Всех с праздником, с Хеллоуином. Счастья, семейного благополучия, здоровья, любви и удачи конечно. Ну и чтобы сбывались все самые сокровенные мечты. Будьте счастливы, с праздником. С Хеллоуином всех!»

Напоследок актер почесал жуткий глаз и завершил свое послание.

В конце сентября Павел Воля рассказал о жанре «прожарки». Как оказалось, начало жанру было положено еще лет 15 назад, когда такого термина и не существовало вовсе. Также шоумен доказал всем и прежде всего себе, что семья для него всегда на первом месте.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

маскаПавел ВоляпраздникХеллоуин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«С Хеллоуином всех!»: Павел Воля окончательно потерял голову
Интересно?
Поделись с друзьями: