«С Хеллоуином всех!»: Павел Воля окончательно потерял голову

Необычное поздравление с праздником Хеллоуина записал для своих подписчиков в Instagram шоумен Павел Воля. Мужчина предстал перед зрителями в пугающей маске черепа с трясущимися глазами. Чтобы подчеркнуть важность ситуации, Павел невозмутимо и размеренно произнес поздравление, из-за чего ситуация выглядит еще забавнее:

«Всех с праздником, с Хеллоуином. Счастья, семейного благополучия, здоровья, любви и удачи конечно. Ну и чтобы сбывались все самые сокровенные мечты. Будьте счастливы, с праздником. С Хеллоуином всех!»

Напоследок актер почесал жуткий глаз и завершил свое послание.

В конце сентября Павел Воля рассказал о жанре «прожарки». Как оказалось, начало жанру было положено еще лет 15 назад, когда такого термина и не существовало вовсе. Также шоумен доказал всем и прежде всего себе, что семья для него всегда на первом месте.