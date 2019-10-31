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По случаю Дня всех святых Подольская и Пресняков стали супергероями

В честь Хеллоуина семья певицы облачилась в необычные костюмы.

По случаю Дня всех святых Подольская и Пресняков стали супергероями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Певица Наталья Подольская выложила эффектый пост в своем аккаунте Instagram. На фото певица в образе персонажа Эластики из мультфильма «Суперсемейка». Надо признать, костюм смотрится на ней очень органично, Наталья держит себя в отличной форме, а черная маска придает ей загадочность. Рядом с ней стоит имперский штурмовик из фильмов «Звездные Войны», рискнем предположить, что за шлемом скрывается ее супруг, Владимир Пресняков-младший. Завершает эту идеальную картину ребенок в костюме Человека-Паука, — это, без сомнений, Артемий, сын звездной пары.

Наталья отлична подготовилась к встрече Хеллоуина, в своем посте она написала, что семья «готова спасать мир вновь и вновь! Да прибудет с нами сила».

31 октября, в канун Дня всех святых, почти во всем мире отмечается Хэллоуин. Хотя для России этот праздник не совсем типичен, многие жители нашей страны всё же стараются не пропустить его. Портал Teleprogramma.pro выяснил, в каком виде знаменитости празднуют канун Дня всех святых.

Также мы спросили у своих читателей, собираются ли они праздновать Хэллоуин. Более 29 процентов ответили, что любят этот праздник, украшают дом фонарем из тыквы и пугают друзей. Столько же заявили, что хотели бы отметить Хэллолуин, однако не нашли подходящую компанию.

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Владимир ПресняковНаталья ПодольскаяХеллоуин
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По случаю Дня всех святых Подольская и Пресняков стали супергероями
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