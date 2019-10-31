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Осетрина и суп из оленины: Гузеева устроила для подруги праздник живота

Телеведущая встречала дома коллегу Юлию Зимину.

Осетрина и суп из оленины: Гузеева устроила для подруги праздник живота
Лариса Гузеева. Фото Global look press

Лариса Гузеева немало удивила своих поклонников, показав в своем блоге, какой пир она устроила всего лишь для одной подруги Юлии Зиминой.

На стол ведущей шоу «Давай поженимся» бог послал в этот день балык из осетрины, пироги «четыре сыра», маринованную черемшу и соленые грузди.

«Я вам не завидую, вы не можете ничего этого поесть, а вот я могу!», — заявила в кадре Зимина, с аппетитом поедая суп.

Диетолог Елена Соломатина рассказала Teleprogramma.pro, что такое изобилие разных блюд, конечно же, неполезно для организма человека. Но признала, что русской душе без пиршеств с полными столами трудно обойтись.

Эксперт посоветовала заранее готовиться к подобным приемам и приходить на них не на голодный желудок, как это принято у нас, а перекусив. Тогда будет проще удержаться от переедания. Кроме того, можно перед застольем принять ферменты вроде «Мезима», они помогут организму переварить пищу.

«Постарайтесь чередовать тяжелые мясные блюда с овощными закускам, делать перерывы в трапезе и не есть, а пробовать», — прокомментировал диетолог.

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Осетрина и суп из оленины: Гузеева устроила для подруги праздник живота
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