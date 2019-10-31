Осетрина и суп из оленины: Гузеева устроила для подруги праздник живота

Лариса Гузеева немало удивила своих поклонников, показав в своем блоге, какой пир она устроила всего лишь для одной подруги Юлии Зиминой.

больше по теме «Браво!»: Гузеева пришла в восторг от сообразительной дочки Кудрявцевой Годовалая Машенька проявила свой интеллект во время игры.

На стол ведущей шоу «Давай поженимся» бог послал в этот день балык из осетрины, пироги «четыре сыра», маринованную черемшу и соленые грузди.

«Я вам не завидую, вы не можете ничего этого поесть, а вот я могу!», — заявила в кадре Зимина, с аппетитом поедая суп.

Диетолог Елена Соломатина рассказала Teleprogramma.pro, что такое изобилие разных блюд, конечно же, неполезно для организма человека. Но признала, что русской душе без пиршеств с полными столами трудно обойтись.

Эксперт посоветовала заранее готовиться к подобным приемам и приходить на них не на голодный желудок, как это принято у нас, а перекусив. Тогда будет проще удержаться от переедания. Кроме того, можно перед застольем принять ферменты вроде «Мезима», они помогут организму переварить пищу.