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«Лекарство многим только снится»: Шнуров отреагировал на массовые увольнения врачей

После высмеивания пенсий, артист переключился на здравоохранение.

«Лекарство многим только снится»: Шнуров отреагировал на массовые увольнения врачей
Сергей Шнуров. Фото: Золото Олег/Архив "КП"

Не успело остыть вчерашнее обсуждение темы пенсий в России от Сергея Шнурова, как сегодня поэт вновь взялся за перо. На этот раз досталось системе здравоохранения в нашей стране. Свое новое стихотворение певец проиллюстрировал скриншотом статьи, в которой говорится о массовом сокращении врачей в России.

В своем новом произведении шоумен высмеивает народную медицину, жалуется на отсутствие врачей в селах и недоступность важных медикаментов. По его словам, из основных лекарств у нас остаются бинт и йод, а крахом здравоохранения все не ограничится, после него учителя начнут покидать школы, а лечиться мы будем лишь молитвами.

«От менингита заячьей лапой
Протри головку три разá.
Умолкли в сёлах эскулапы.
Рецепт шаман всем рассказал.
Пусть надрываются коменты, —
«Подвёл какой нам идиот,
Под санкции медикаменты,
Оставив только бинт и йод?»
Лекарство многим только снится,
Но это, братцы, лишь цветочки»

26 февраля исполнитель неожиданно вступил в комитет Госдумы по культуре. В конце марта этого года Сергей Шнуров заявил, что Ксении Собчак, зарабатывает на рекламе в Instagram гораздо меньше, чем он.

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Тэги:

врачиГруппа "Ленинград"Сергей Шнуров
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«Лекарство многим только снится»: Шнуров отреагировал на массовые увольнения врачей
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