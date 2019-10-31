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Здравствуй, грусть: читателям Teleprogramma.pro не с кем отметить Хэллоуин

Мы спросили пользователей, собираются ли они отмечать «самый страшный» праздник или проигнорируют его.

Здравствуй, грусть: читателям Teleprogramma.pro не с кем отметить Хэллоуин
Празднование Хэллоуина в Белом доме в США. Фото: Globallookpress.com

Для жителей Запада конец октября прочно ассоциируется с Хэллоуином — Днем всех святых. В эти дни люди украшают свои дома в стиле фильмов ужасов. При этом повсюду проходят тематические вечеринки, на которые принято приходить в костюмах, масках или гриме. 

В России люди еще не определились со своим отношением к празднику. Кто-то, следуя всемирной традиции, принимает участие в «жутких» празднованиях. Другие же отрицают Хэллоуин как чуждый российскому менталитету обычай. 

Портал Teleprogramma.pro спросил у своих читателей, собираются ли они праздновать Хэллоуин. Более 29 процентов ответили, что любят этот праздник, украшают дом фонарем из тыквы и пугают друзей. Столько же заявили, что хотели бы отметить Хэллолуин, однако не нашли подходящую компанию. Рады бы устроить вечеринку, да не с кем. 

В Хэллоуин люди во многих странах украшают дома
В Хэллоуин люди во многих странах украшают дома. Фото: Global Look Press

Почти 18 процентов признались, что не понимают смысл праздника и он кажется им глупым. А 23,53 процента читателей назвали Хэллоуин «бесовщиной» и высказались против традиции.  

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Здравствуй, грусть: читателям Teleprogramma.pro не с кем отметить Хэллоуин
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