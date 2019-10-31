Сгнило пол-лица: ЛОР забыл катетер в носу пациентки на 10 лет

На лечение последствий жительница Урала потратила уже более 200 тысяч рублей.

В Екатеринбурге врач-отоларинголог забыл в носу пациентки катетер на 10 лет. За время в теле устройство начало гнить и спровоцировало сепсис.

В далеком 2009 пациентка обратилась в больницу с жалобой на затрудненное дыхание. Медики озвучили диагноз «гайморит» — они прокололи пациентке нос и вставили силиконовую трубку с перспективой ее дальнейшего удаления.

С устройством в носу девушка проходила около 10 лет. О том, что доктор забыл вынуть катетер, стало известно лишь во время приема у стоматолога. На рентгене доктор ахнул – примерно половина лица пациентки была поражена гноем, а вся верхняя челюсть сгнила до корней.

Чтобы вынуть забытый предмет, женщине пришлось проводить повторную операцию. Сейчас на лечение уралочки ушло уже более 200 тысяч рублей. Пострадавшая надеется возместить ущерб через суд, отмечает Telegram-канал LifeShot.