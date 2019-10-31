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«Может, он слышит какие-то голоса»: Мартиросян усомнился в психическом здоровье Светлакова

По словам телеведущего, рассказы Светлакова о цензуре на передаче «Прожекторперисхилттон» далеки от правды.

«Может, он слышит какие-то голоса»: Мартиросян усомнился в психическом здоровье Светлакова
Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

Телеведущий Гарик Мартиросян не согласился с мнением своего коллеги по цеху Сергея Светлакова, когда тот назвал цензуру причиной закрытия передачи «Прожекторперисхилтон», которая успешно выходила на Первом канале с 2008 года.

Как рассказал артист, никаких ограничений у ведущих не было, а шутки ограничивались лишь их фантазией. Мартиросян также пошутил на тему психического здоровья Светлакова, отметив, что возможно тот слышал какие-то таинственные голоса в своей голове и именно они запрещали ему шутить на определенные темы, сообщает издание lenta.ru.

Напомним, ранее Сергей Светлаков сделал заявление, что юмористическая телепередача «Прожекторперисхилтон» была закрыта в 2012 году из-за цензуры. Якобы ведущим запрещали шутить на актуальные темы, но представитель канала в ответ заявил, что программа закрылась исключительно из-за того, что у самого Светлакова был контракт с другим телеканалом.

Недавно Сергей Светлаков и его давний товарищ Александр Незлобин в Instagram поделились смешным видео. Они сделали пародию на популярный «бутылочный» флешмоб. Напомним, что его суть заключается в том, чтобы открыть ногой крышку на бутылке. У наших юмористов все пошло совсем не по плану.

В начале осени продюсер канала СТС Сергей Светлаков, который несколько лет назад открыл в Екатеринбурге, своем родном городе, ресторан, посетовал, что в последнее время он перестал ему приносить солидный доход. При этом телеведущий не видит в этом ничего страшного.

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Тэги:

Гарик МартиросянСергей Светлаковцензура
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«Может, он слышит какие-то голоса»: Мартиросян усомнился в психическом здоровье Светлакова
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