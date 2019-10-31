Вдова Кобзона намерена через суд вернуть многомиллионный долг мужа

Иосиф Кобзон скончался в августе прошлого года после продолжительной борьбы с болезнью. У него остались взрослые дети и супруга Нелли. Как оказалось, артист при жизни судился с бизнесменом Вагифом Пейсаховой, который неоднократно брал деньги взаймы у звезды на развитие бизнеса. В 2016 году его приговорили к шести годам тюрьмы за мошенничество. 25 миллионов долларов он так и не вернул, заверив, что проиграл их в покер.

А накануне стало известно, что вдова Кобзона решила продолжить судебные тяжбы с должником своего супруга. Она подала иск в суд, в котором требует признать Вагифа банкротом. Заявление поступило в Арбитражный суд столицы 30 октября. Пока его не приняли к производству. Дата рассмотрения также не была назначена, передают «РИА-Новости».

Корреспондент Teleprogramma.pro связался с представителями семьи Кобзон, чтобы выяснить причины такого решения, но они отказались давать комментарии.

Напомним, что недавно Нелли рассказала, что ее дочь Наталья с детьми проживает в Великобритании. Супруг девушки гражданин Австралии и ему ближе западный менталитет. Наследница Кобзона решила, что будет правильно переехать жить к мужу. А вот сама Вдова эмигрировать не собирается, так как считает себя русским человеком и сомневается, что приживется в другой стране.