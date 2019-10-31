Миллионер под прикрытием: анонимно помог мальчику-инвалиду и котенку леопарда

Предприниматель из Москвы Владимир Маринович тайно потратил два миллиона рублей на мальчика-инвалида и леопарда.

Недавно мужчина под видом обычного человека приехал в Челябинск вместе со съемочной группой шоу «Секретный миллионер». Уехать с Южного Урала просто так он не смог.

Во время визита в Челябинск Маринович узнал, что в городе живет 16-летний Денис. Ногу врачи ему ампутировали, чтобы избежать последствий серьезного заболевания. С тех пор юноша мечтал о покупке инновационного протеза, но таких денег у него не было – за установку и создание его медики просили больше миллиона рублей. Предприниматель не смог пройти мимо и молча перечислил парню 1,2 миллиона.

Еще 600 тысяч Маринович отправил знаменитому на Урале зоозащитнику и ветеринару Карену Даллакяну : миллионер не только посетил приют южноуральца и помог ему прибраться, но и познакомился с детенышем большой кошки, которая едва не загрызла малыша после рождения. Даллакян мечтал вернуть котенка в естественную среду обитания, но на это не было средств. Теперь леопард сможет вернуться в Африку и начать там свободную жизнь.