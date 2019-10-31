Британка умерла от голода, гоняясь за мышью

Неладное заподозрил таксист, который должен был отвезти пенсионерку по личным делам.

74-летняя британка умерла во время погони за мышью. Трагическая гибель настигла Кэрол Уильямс еще летом, но полицейские рассказали о пугающем случае лишь недавно.

В конце июня к инспекторам обратился таксист. Он рассказал, что некая женщина заказала ему поездку по личным делам. К назначенному времени женщина не пришла, а на звонки не отвечала.

Подозрительное поведение англичанки смутило его и он решил посоветоваться с правоохранительными органами. Полиция решила проверить, что произошло с клиенткой. Когда инспекторы попали в дом, они обнаружили бездыханное тело Кэрол за кухонным гарнитуром.

Судмедэксперты изучили останки тела 74-летней женщины и вынесли вердикт – пробыла она за шкафом более двух суток. Предположительной причиной гибели стало обезвоживание – горожанка не смогла выбраться из западни, и, соответственно, не могла поесть или напиться.

Друзья пенсионерки пояснили журналистам The Mirror, что Кэрол много раз жаловалась на визит мыши. Скорее всего, женщина предприняла попытку поймать грызуна самостоятельно, но спастись не смогла.