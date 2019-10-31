«Имейте хоть каплю совести!»: мать покойной Началовой требует прекратить травлю

Смерть певицы Юлии Началовой стала ударом для ее близких и коллег. Многие поклонники творчества Юлии до сих пор не могут поверить, что это случилось. И хотя официальная причина смерти давно названа, некоторые люди продолжают думать, что кто-то хочет скрыть правду. Недавно появились слухи, что в смерти Юлии каким-то образом виновата Анна Исаева, близкая подруга и пресс-секретарь певицы.

Незадолго до смерти актриса обратилась к гадалке с просьбой помочь в решении проблем со здоровьем. Ясновидящая же заявила, что на артистку навели порчу и более того, женщина в точности описала внешность человека, который желал Юлии зла. Якобы по описаниям подруга оказалась похожа на Исаеву.

После того как мама артистки, Таисия Началова, узнала о том, что Анну Исаеву начали травить, она решила высказаться. Ее слова цитирует издание Собеседник.ru:

«Надоело читать всякую чушь! Хватит! До последних дней Юлия работала и близко дружила со своим пресс-секретарем Анной Исаевой. Именно Аню моя дочь просила сообщать людям о том, что происходит с ней в самые тяжелые минуты. Мы прожили рядом 20 лет без единого конфликта. Всегда и везде вместе! Имейте хоть каплю совести, прекратите эту вакханалию», — потребовала мать, навсегда потерявшая свою дочь.

В начале марта 2019 года Юлию Началову госпитализировали после резкого скачка сахара в крови. Из-за тяжелого состояния Юлию Началову ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции лёгких.

Вечером 16 марта 38-летняя звезда скончалась в одной из столичных клиник от острой сердечной недостаточности. Давно мучившие певицу подагра и сахарный диабет вызвали необходимость оперативного вмешательства, за которым последовал отек легких и мозга.