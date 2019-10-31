НОВОСТИ

«Имейте хоть каплю совести!»: мать покойной Началовой требует прекратить травлю

Женщина вступилась за подругу семьи и бывшего директора певицы Анну Исаеву.

«Имейте хоть каплю совести!»: мать покойной Началовой требует прекратить травлю
Юлия Началова. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

Смерть певицы Юлии Началовой стала ударом для ее близких и коллег. Многие поклонники творчества Юлии до сих пор не могут поверить, что это случилось. И хотя официальная причина смерти давно названа, некоторые люди продолжают думать, что кто-то хочет скрыть правду. Недавно появились слухи, что в смерти Юлии каким-то образом виновата Анна Исаева, близкая подруга и пресс-секретарь певицы.

Незадолго до смерти актриса обратилась к гадалке с просьбой помочь в решении проблем со здоровьем. Ясновидящая же заявила, что на артистку навели порчу и более того, женщина в точности описала внешность человека, который желал Юлии зла.  Якобы по описаниям подруга оказалась похожа на Исаеву.

После того как мама артистки, Таисия Началова, узнала о том, что Анну Исаеву начали травить, она решила высказаться. Ее слова цитирует издание Собеседник.ru:

«Надоело читать всякую чушь! Хватит! До последних дней Юлия работала и близко дружила со своим пресс-секретарем Анной Исаевой. Именно Аню моя дочь просила сообщать людям о том, что происходит с ней в самые тяжелые минуты. Мы прожили рядом 20 лет без единого конфликта. Всегда и везде вместе! Имейте хоть каплю совести, прекратите эту вакханалию», — потребовала мать, навсегда потерявшая свою дочь.

В начале марта 2019 года Юлию Началову госпитализировали после резкого скачка сахара в крови. Из-за тяжелого состояния Юлию Началову ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции лёгких.

Вечером 16 марта 38-летняя звезда скончалась в одной из столичных клиник от острой сердечной недостаточности. Давно мучившие певицу подагра и сахарный диабет вызвали необходимость оперативного вмешательства, за которым последовал отек легких и мозга.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

гадалкаУмерла Юлия НачаловаЮлия Началова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Имейте хоть каплю совести!»: мать покойной Началовой требует прекратить травлю
Интересно?
Поделись с друзьями: