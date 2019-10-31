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Запах не тот: в Россию вернется дефицит духов

К маркировке ароматной воды ужесточат требования.

Запах не тот: в Россию вернется дефицит духов
Парфюмерия. Фото: КП/Жданов Анатолий

В России в скором времени могут начаться проблемы с поставкой духов.

С 1 июля 2020 года к производителям духов будут выдвигаться особые требования по маркировке продукции. Теперь каждый вид духов ароматной воды должен будет отмечаться особым цифровым кодом Data Matrix.

В случае с зарубежными экземплярами, делать это нужно будет до того, как сама туалетная вода будет растаможена.

«Известиям» эксперты пояснили, что новые требования, выдвинутые Минпромторгом, могут создать дефицит духов в стране. Далеко не все производители могут позволить себе дорогостоящие технологии. К тому же, некоторые фирмы не имеют в своем распоряжении склады для хранения продукции, потому что это не всегда рентабельные затраты.

Около 10% всей бюджетной продукции до тысячи рублей и вовсе может исчезнуть с прилавков магазинов. Духи же среднего ценового сегмента станут дороже на 5-10%.

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парфюмерия
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Запах не тот: в Россию вернется дефицит духов
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