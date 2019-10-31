Фадеев оценил свои убытки от работы с Наргиз в 16 миллионов рублей

Владелец лейбла MALFA Максим Фадеев заявил в YouTube-шоу «Алена, блин!», что Наргиз он взял к себе из жалости — по ее просьбе. Этот проект никогда не приносил ему прибыль. За пять лет работы с певицей продюсер потерпел с ней убытков на 16 млн рублей.

«Моя проблема состоит в том, что я брал всех, кого мне жалко и тянул всех, кого мне жалко. Проект Наргиз – это же документальный проект, он принес мне минус 16 миллионов за пять лет. Раз она начала говорить цифрами, я тоже скажу. Она сказала, что сделала 1000 концертов – это чушь полная. Она сделала ровно 555 концертов, за которые лично на руки получила 2,5 млн долларов», — рассказал Фадеев.

Всю выручку от концертов они делили поровну.

По словам продюсера, со скандалом от него ушли те, «кто больше всего имел, и кто меньше всего получал отказа», имея ввиду Наргиз и Майами.