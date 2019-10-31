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«Видимо, стало стыдно»: психолог объяснил странное поведение Фадеева после инфаркта

На днях продюсер неожиданно расформировал свой продюсерский центр, решив все изменить.

«Видимо, стало стыдно»: психолог объяснил странное поведение Фадеева после инфаркта
Максим Фадеев. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Недавно Максим Фадеев пережил инфаркт. Об этом продюсер сам сообщил в социальных сетях. Тем временем, люди обсуждают изменившееся поведение Фадеева. По мнению многих, в последнее время он сильно изменился. 

В первую очередь публику удивляют неожиданные решения Максима. А именно то, что он распустил продюсерский центр и оставил права на песни почти всем исполнителям, чего раньше ничего не делал. 

Портал Teleprogramma.pro попросил психолога разъяснить изменения в поведении известного продюсера. «Он на грани жизни и смерти был. Такие события меняют жизненную философию и взгляд на жизнь», — объяснила Елена Бибиевская, член Европейской Ассоциации Психотерапии, директор психологического центра на Пятницкой. 

Максим Фадеев
Максим Фадеев. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Эксперт отметила, что после подобных серьезных проблем со здоровьем люди могут начать действовать иначе, чем прежде. «Ему, видимо, стало стыдно, что он был таким жестким и аморальным. И он решил искупить свою вину — это один вариант», — заявила Бибиевская.

Он добавила, что может быть и вторая версия: «Он решил делать добро, что важнее то, что он оставит. Были деньги, выгода, а теперь то, что он оставит после себя что-то хорошее. Деньги он в могилу не заберет». 

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Тэги:

инфаркткомментарий психологаМаксим Фадеевпродюсер
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«Видимо, стало стыдно»: психолог объяснил странное поведение Фадеева после инфаркта
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