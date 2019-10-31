«Видимо, стало стыдно»: психолог объяснил странное поведение Фадеева после инфаркта

Недавно Максим Фадеев пережил инфаркт. Об этом продюсер сам сообщил в социальных сетях. Тем временем, люди обсуждают изменившееся поведение Фадеева. По мнению многих, в последнее время он сильно изменился.

В первую очередь публику удивляют неожиданные решения Максима. А именно то, что он распустил продюсерский центр и оставил права на песни почти всем исполнителям, чего раньше ничего не делал.

Портал Teleprogramma.pro попросил психолога разъяснить изменения в поведении известного продюсера. «Он на грани жизни и смерти был. Такие события меняют жизненную философию и взгляд на жизнь», — объяснила Елена Бибиевская, член Европейской Ассоциации Психотерапии, директор психологического центра на Пятницкой.

Эксперт отметила, что после подобных серьезных проблем со здоровьем люди могут начать действовать иначе, чем прежде. «Ему, видимо, стало стыдно, что он был таким жестким и аморальным. И он решил искупить свою вину — это один вариант», — заявила Бибиевская.

Он добавила, что может быть и вторая версия: «Он решил делать добро, что важнее то, что он оставит. Были деньги, выгода, а теперь то, что он оставит после себя что-то хорошее. Деньги он в могилу не заберет».