НОВОСТИ

Наденьте это … наоборот: как Елизавета II превратила модный провал в успех

В 1998 году во время четырехдневного визита в Малайзию королева едва не лишилась одного из своих непременных предметов туалета.

Наденьте это … наоборот: как Елизавета II превратила модный провал в успех
Королева Елизавета 2. Фото: GETTY

Анджела Келли в своей книге «Изнанка: Королева, камердинер, гардероб» поделилась воспоминанием, как однажды, во время визита Елизаветы II в Малайзию, у нее случилась настоящая паника из-за возможного модного провала Ее Величества.

В столице Куала-Лампур стояла влажная и жаркая погода, поэтому королева решила не надевать пальто и остаться в платье кораллового цвета.

Такая неожиданная «смена караула» застала Келли врасплох, так как шляпка, которая предназначалась для ансамбля из пальто и платья, оказалась совершенно не подходящей к одному лишь платью.

Она рассказала об этом королеве, но та сказала, что уже поздно что-то предпринимать. Тогда камердинер предложила надеть шляпку наоборот.

Королева все еще сомневалась, и тогда Келли посоветовала ей посоветоваться с принцем Филиппом, который славится своей прямотой.

Герцог Эдинбургский одобрил предложение Анджелы и в результате Елизавета II превратила модный провал в успех, пишет Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анджела КеллиЕлизавета II
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наденьте это … наоборот: как Елизавета II превратила модный провал в успех
Интересно?
Поделись с друзьями: