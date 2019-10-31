Наденьте это … наоборот: как Елизавета II превратила модный провал в успех

В 1998 году во время четырехдневного визита в Малайзию королева едва не лишилась одного из своих непременных предметов туалета.

Анджела Келли в своей книге «Изнанка: Королева, камердинер, гардероб» поделилась воспоминанием, как однажды, во время визита Елизаветы II в Малайзию, у нее случилась настоящая паника из-за возможного модного провала Ее Величества.

В столице Куала-Лампур стояла влажная и жаркая погода, поэтому королева решила не надевать пальто и остаться в платье кораллового цвета.

Такая неожиданная «смена караула» застала Келли врасплох, так как шляпка, которая предназначалась для ансамбля из пальто и платья, оказалась совершенно не подходящей к одному лишь платью.

Она рассказала об этом королеве, но та сказала, что уже поздно что-то предпринимать. Тогда камердинер предложила надеть шляпку наоборот.

Королева все еще сомневалась, и тогда Келли посоветовала ей посоветоваться с принцем Филиппом, который славится своей прямотой.

Герцог Эдинбургский одобрил предложение Анджелы и в результате Елизавета II превратила модный провал в успех, пишет Express.