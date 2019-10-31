Наденьте это … наоборот: как Елизавета II превратила модный провал в успех

Анджела Келли в своей книге «Изнанка: Королева, камердинер, гардероб» поделилась воспоминанием, как однажды, во время визита Елизаветы II в Малайзию, у нее случилась настоящая паника из-за возможного модного провала Ее Величества.
В столице Куала-Лампур стояла влажная и жаркая погода, поэтому королева решила не надевать пальто и остаться в платье кораллового цвета.
Такая неожиданная «смена караула» застала Келли врасплох, так как шляпка, которая предназначалась для ансамбля из пальто и платья, оказалась совершенно не подходящей к одному лишь платью.
Она рассказала об этом королеве, но та сказала, что уже поздно что-то предпринимать. Тогда камердинер предложила надеть шляпку наоборот.
Королева все еще сомневалась, и тогда Келли посоветовала ей посоветоваться с принцем Филиппом, который славится своей прямотой.
Герцог Эдинбургский одобрил предложение Анджелы и в результате Елизавета II превратила модный провал в успех, пишет Express.