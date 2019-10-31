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«Куда ни целуй — кругом ж***»: Пригожин прошелся по артистам Фадеева

Супруг Валерии поддержал Максима Фадеева в решении расторгнуть контракты с артистами лейбла Malfa

«Куда ни целуй — кругом ж***»: Пригожин прошелся по артистам Фадеева
Иосиф Пригожин поддержал Фадеева в решении расстаться со своими артистами ФОТО: Global Look Press

Видимо Максим Фадеев устал заниматься большим бизнесом и решил расстаться со своими артистами. Решение далось продюсеру нелегко, но это правильный шаг, уверен Иосиф Пригожин.

Он знает работу продюсера изнутри и признается, что часто с подопечным приходится знакомиться заново, когда он попробовал популярность на вкус.

«От собственного величия, от признания общества… теряют самоконтроль», — заявил Иосиф Пригожин. телеканалу «360».

Сам Пригожин давно понял эту схему и поэтому занимается только одной артисткой, певицей Валерией, но помимо трудовых будней их связывают семейные отношения.

«Куда артиста ни целуй — кругом ж***», — резюмировал супруг Валерии.

Кстати, по его мнению единственный в России кто успешно справляется с продюсированием — это Филипп Киркоров.

Максим Фадеев многих удивил своим решением расстаться с исполнителями. Он объяснил это тем, что лейбл приобрел слишком большие размеры и стал трудно управляем. Вместо этого он хочет выпускать пару артистов в год, но чтобы они были уникальными.

Почти всем подопечным он разрешил безвозмездно исполнять все песни, которые она записали во время сотрудничества с Malfa.

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Тэги:

ВалерияИосиф ПригожинМаксим ФадеевНаргиз
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«Куда ни целуй — кругом ж***»: Пригожин прошелся по артистам Фадеева
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