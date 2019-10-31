Русская «Миссис мира» лишилась карьеры в Голливуде из-за миллионных долгов

Актрисе и балерине Софье Аржаковской, имевшей к тому же титул «Миссис мира — 2006», суд запретил выезжать за границу. Для 32-летней артистки это конец ее карьеры, поскольку снимается она чаще всего в Голливуде под псевдонимом Sofya Skya. Причина такого решения – долг в 100 млн рублей.

Несколько лет назад звезда купила особняк в 900 кв. м в Одинцовском районе Москвы. Стоимость жилища – 200 млн рублей. С продавцом она договорилась рассчитываться частями. Но не потянула сумму, постоянно задерживая выплаты. В итоге, когда ей осталось отдать всего-то 50 млн рублей, она заявила, что платить больше не будет – дескать, дом оказался хуже обещанного.

Продавец с этим не согласился и отправился в суд, который полностью встал на сторону истца. После подсчета пени и судебных издержек сумма выросла вдвое и превратилась уже в 100 млн рублей.