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Названа основная причина ссор между Джорджем и Шарлоттой Кембриджскими

Маленьких Кембриджей часто видят играющими вместе, но между братом и сестрой стычки порой все же случаются.

Названа основная причина ссор между Джорджем и Шарлоттой Кембриджскими
Принц Джордж и принцесса Шарлотта. Фото: Globallookpress

Принц Джордж и принцесса Шарлотта обожают друг друга и их часто видят играющими вместе. Однако, как и у всех братьев и сестер, у них возникают разногласия.

Королевский источник рассказал о причинах, по которым 6-летний Джордж и 4-летняя Шарлотта ссорятся.

«Обычно споры возникают по пустякам — то игрушку не поделят, то поспорят из-за телепередачи: один хочет смотреть одно, а второй — другое», — пояснил инсайдер. «Но по большей части они между собой ладят», — добавил он.

При этом ссоры иногда происходят и из-за разности в характерах маленьких Кембриджей. Шарлотта очень уверенна в себе и любит быть в центре внимания, в то время как Джордж более сдержан и закрыт.

Однако свои обязанности старшего брата он выполняет достойно, что свидетельствует о том, что он станет отличным лидером. А вот годовалый Луи, по словам того же источника, «настоящий мамин мальчик», пишет Express.

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принц Джорджпринцесса Шарлотта
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Названа основная причина ссор между Джорджем и Шарлоттой Кембриджскими
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