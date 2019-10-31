Хрюшка из Калифорнии подбадривает погорельцев игрой на пианино

15-летний хряк-пианист вынужден был бежать из Калифорнии из-за лесных пожаров. Экологическая катастрофа наблюдается в этом месте уже второй раз за год – спасатели объявили режим экстремальной опасности.

Из эпицентра огня бегут не только люди, но и животные – так, например, повезло спастись 15-летнему хряку по имени Ромео. Владельцы передали свинью в сельскохозяйственный колледж в Вудленд-Хиллзе.

Вместе с Ромео там содержатся более 200 животных, мест для новых постояльцев у владельцев колледжа нет. Сейчас на 30 акрах содержатся лошади, козы, альпака. Всех их своим музыкальным талантом развлекает Ромео.

Журналистам TMZ владельцы Ромео рассказали, что помимо пианино хряк хорошо аккомпанирует себе на бубне. Пианист с пятачком способен понимать настроение окружающих и подбирать соответствующие мелодии, чтобы подбодрить их или заставить плакать.

За хороший концерт Ромео получает двойную порцию зерна из амбара. Чтобы накормить Ромео и друзей, студенты-волонтеры и сотрудники колледжа работают не покладая рук. Они надеются, что в скором времени пожары утихнут и животные вернутся на привычное место обитания.