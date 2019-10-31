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В Череповце водитель схрумкал удостоверение, чтобы не отдать его инспектору

Сотрудник ГИБДД нисколько не удивился поступку нарушителя и предложил ему проглотить бумажку.

В Череповце водитель схрумкал удостоверение, чтобы не отдать его инспектору
Фото: КП/Ахмадулин Дмитрий

В Череповце водитель взял сотрудника ГИБДД «на слабо» и съел удостоверение на управление транспортным средством. А что получил в итоге?

Несколько месяцев назад сотрудники дорожной службы задержали на Октябрьском проспекте водителя иномарки. Мужчина вел себя странно, поэтому гаишники пригласили его пройти в салон служебной машины для составления протокола из-за отказа пройти медосвидетельствование.

В какой-то момент инспектор отвлекся на очередную графу в бумаге. Нарушитель воспользовался ситуацией, схватил с бардачка документ, запихнул его в рот и начал жевать. Каково же было удивление водителя, когда сотрудник ГИБДД спокойно ему заявил: «Съел? Вкусно? Проглотить не забудь».

Позже череповчанин узнал, что все его действия фиксировала камера регистратора. Запись стала прямым доказательством нарушения. Суд назначил водителю штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года, пишет 47news.

Что сказал районный проктолог, осталось неизвестным.

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ГИБДД
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В Череповце водитель схрумкал удостоверение, чтобы не отдать его инспектору
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