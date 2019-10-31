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Классическую рождественскую песню перепишут из-за намеков на насилие

Созданный в 1994 году трек Baby, It’s Cold Outside внезапно подвергся жесткой критике движения MeToo.

Классическую рождественскую песню перепишут из-за намеков на насилие
Джон Ледженд. Фото: Billy Bennight/Admedia

Американский певец Джон Ледженд переписал текст классической рождественской песни Baby, It’s Cold Outside после обвинений в намеках на изнасилование.

Очередной виток скандала спровоцировало движение #MeToo, созданное, чтобы бороться против бытового насилия в отношении женщин.

Еще в 2018 году многие зарубежные радиостанции отказались крутить песню в эфирах после того, как детально ознакомились с ее текстом.

Трек рассказывает историю встречи мужчины и женщины в его доме: гостья собирается уйти домой, а гостеприимный хозяин убеждает ее остаться, потому что на улице плохая погода. В ход идут аргументы про выпивку, а затем гостья спрашивает, что именно налито в ее стакане.

Несмотря на несогласие своей семьи, Ледженд внес коррективы в строчки. Теперь на вопрос, может ли она пригубить еще, герой отвечает, что она вправе делать все, что захочет, ведь «ее тело — ее дело».

Музыкант надеется, что это позволит его треку ранжироваться вновь. Новая песня войдет в свежий альбом уже 8 ноября, отмечает NME.

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Джон ЛеджендпесняРождествоСкандал
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Классическую рождественскую песню перепишут из-за намеков на насилие
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